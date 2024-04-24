باسيل: نحتاج رئيس توافقي لا يأتي بطرح تهديدي للمقاومة أو يكون غافلاً عن بناء الدولة

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى انه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية لانه ليس هناك فرصة نجاح في هذه الظروف، ونحن خضنا تجربة في رئاسة الجمهورية ولم ننجح بالاصلاح. واعتبر بان ظروف الرئاسة لا تتوفر في قائد الجيش جوزيف عون، كما اننا لا نوافق على احد من القوات اللبنانية للرئاسة. واوضح باننا نحتاج رئيساً يتم التوافق عليه، وألا يأتي بطرح تهديدي للمقاومة أو يكون غافلاً عن بناء الدولة.

ولفت باسيل في حديث الى قناة "المشهد"، الى ان الثنائي الشيعي يتحمل مسؤولية تعطيل عهد الرئيس عون ولكن بنسبة متفاوتة، واوضح بان علاقته بحزب الله عادية، وذكر بان هناك ايجابية بالعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نسعى من خلالها لانتخاب رئيس وتكوين السلطة، ومفتاح الحل هو انتخاب رئيس الجمهورية.

واكد بان علاقة التيار الوطني الحر بالدول العربية جيدة، لافتا الى ان اول زيارة للرئيس السابق ميشال عون كانت الى السعودية لإدراكه أهمية العلاقة مع دول الخليج العربي. واعتبر بانه يجب ان تكون العلاقة مع الخليج جيدة بغض النظر عن العلاقة الداخلية.

واوضح بان طرف خارجي يمكن ان يستثمر الظلم والحاجة للنازحين السوريين وتحويل الموضوع الى عمل مسلح. واشار الى ان البعض حاول استغلال مقتل باسكال سليمان، وسأل "هل احمي المناطق المسيحي بالدم اللبناني السوري، او عبر اجبار الدول الغربية والحكومة لاعادة السوريين".

واكد باسيل بانه بعجز الحكومة عن اجراء الانتخابات البلدية وابعاد الفراغ، ذاهبون للتمديد للبلديات مع محاولة تعديل قانون الانتخاب، وهناك وضع انحلالي في البلد، والحل يكون عبر انتخاب رئيس جمهورية يكون لديه حيثية تمثيلية من مكونه المسيحي ووطنيته، واعتبر بان الجنوب جزء من تاجيل الانتخابات، ونحن مددنا سابقا والحكومة غير جاهزة لاجراء الانتخابات. واشار الى ان هناك 3 ترشيحات فقط في جبل لبنان للانتخابات البلدية.

وشدد باسيل على انه مع غزة وفلسطين ضد العدوان الاسرائيلي ومع اقامة دولة فلسطينية، الا انه لا قدرة للبنان على تحرير لبنان وفلسطين.