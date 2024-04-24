ألمانيا تودع جاسوس الصين السجن

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وأعلنت متحدثة باسم الادعاء العام أن قاضي التحقيقات أمر بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق مساعد كراه بتهمة العمالة لجهاز استخبارات أجنبي.
ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، يشتبه في أن مساعد النائب المنتمي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي نقل معلومات من البرلمان الأوروبي إلى الصين.
وأعلن الادعاء العام الألماني عن اعتقال موظف لدى نائب في البرلمان الأوروبي في دريسدن، دون ربط الاعتقال بكراه، وقال ممثلو الادعاء العام إن المشتبه به تجسس أيضا على أعضاء المعارضة الصينية في ألمانيا.
وكراه عضو في لجان بالبرلمان الأوروبي معنية بالتجارة الدولية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع، وهو أيضا جزء من وفد معني بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
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