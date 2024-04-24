العالم يطالب بالتحقيق في مقابر غزة الجماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة بمجمع الشفاء ومجمع ناصر، وقال «إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة أمر مرعب».

شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، على الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في هذه الوفيات وفي المناخ السائد بالإفلات من العقاب، وأكد أنه يشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، والتقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما.

وأعلنت السلطات الفلسطينية العثور على جثث في مقابر جماعية في مستشفى بخان يونس هذا الأسبوع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

كما وردت أنباء عن العثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.

ناقوس الخطر

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، «نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر؛ لأنه من الجلي أنه تم العثور على عديد من الجثث».

وأضافت، «بعضها مقيد اليدين، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء مزيد من التحقيقات بخصوص تلك الانتهاكات».

وتابعت «إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد العثور على 283 جثة في مستشفى ناصر، و30 جثة في الشفاء، وبحسب تلك التقارير، فإن الجثث دفنت تحت أكوام من النفايات، وكان من بينها نساء ومسنون.

تنديد دولي

وندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقتها شامداساني نيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية، والتي قال «إن معظم قتلاها من النساء والأطفال»، وكرر أيضا تحذيره من اجتياح واسع النطاق لرفح قائلا «إنه قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم البشعة».

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه استخرج بالفعل جثثا في محاولة للعثور على رهائن احتجزتهم حركة «حماس»، وقال في بيان «إن «الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة»، مضيفا إن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها.

وأضاف، «جرت عملية الفحص بعناية وبصورة حصرية في مواقع أشارت الاستخبارات إلى احتمال وجود رهائن فيها، وتم الفحص بطريقة لائقة تحفظ كرامة الموتى».

الذعر يتواصل

وقال سكان غزة «إن شمال القطاع شهد أعنف عمليات القصف منذ أسابيع، مما تسبب في الذعر وسط الأهالي وسويت أحياء بالأرض في منطقة كان الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته منها في السابق.

وأضاف السكان «إن دبابات الجيش توغلت مجددا شرقي بيت حانون على الطرف الشمالي لقطاع غزة، لكنها لم تتوغل كثيرا في المدينة، ووصل إطلاق النار إلى بعض المدارس التي يحتمي بها نازحون.

وفي إسرائيل أغلقت المكاتب الحكومية والشركات أبوابها للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، ودوت صفارات الإنذار محذرة من سقوط صواريخ في البلدات الحدودية الجنوبية على رغم عدم ورود أنباء عن حدوث إصابات.

ليلة رعب

في المقابل.. عاش الإسرائيليون ليلة رعب جديدة، وأعلن الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي» مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية على سديروت وكيبوتس نير عام، مما يشير إلى أن المقاتلين ما زالوا قادرين على إطلاق صواريخ بعد مرور نحو 200 يوم من الحرب التي سوت مساحات كبيرة من قطاع غزة بالأرض وشردت جميع سكانه تقريبا، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد في شمال غزة عبر الحدود الجنوبية الإسرائيلية، وكان القصف مكثفا شرقي بيت حانون وجباليا واستمر في أحياء مثل الزيتون، أحد أقدم ضواحي مدينة غزة، حيث أفاد السكان بوقوع 10 غارات في الأقل في غضون ثوان على طول الطريق الرئيس.

وقالت أم محمد (53 سنة)، وهي أم لستة أطفال وتعيش على بعد 700 م من حي الزيتون، «كانت واحدة من ليالي الرعب التي عشناها في بداية الحرب، لم يتوقف قصف الدبابات والطائرات»، وأضافت «اضطررت للتجمع مع أطفالي وأخواتي اللائي أتين للاحتماء معي في مكان واحد والدعاء من أجل نجاتنا بينما كان المنزل يهتز».

انتشال الجثث

وقال مسعفون ووسائل إعلام إن الضربات أصابت مسجدا وحشدا من الناس كانوا يتجمعون على الطريق الساحلي لجمع مساعدات ألقيت من الجو في بيت لاهيا غرب بيت حانون.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية «إن الغارات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل 32 فلسطينيا وإصابة 59 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية»، وتقول «إنه تم التأكد من مقتل أكثر من 34 ألف شخص في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، ولم يتم بعد انتشال آلاف الجثث، كما أفاد سكان أن قصفا وقع شرق دير البلح الثلاثاء، على المنطقة الوسطى التي تفصل الشمال عن الجنوب.

وفي مستشفى «ناصر»، وهو المرفق الصحي الرئيس في جنوب غزة، انتشلت السلطات 35 جثة أخرى مما تقول «إنها واحدة من ثلاث مقابر جماعية في الأقل تم العثور عليها في الموقع، ليصل إجمالي الجثث التي تم العثور عليها هناك إلى 310 في أسبوع واحد.

ضحايا غزة حتى أمس: