بايدن يتعهد بإرسال شحنات عسكرية لأوكرانيا خلال «ساعات»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مساعدات عسكرية جديدة ستدفق على أوكرانيا “في غضون الساعات القليلة المقبلة” بعدما وافق على مشروع قانون يخصص مليارات الدولارات في حزمة جديدة لدعم أوكرانيا في القتال ضد القوات الروسية.

وذكر في البيت الأبيض: “أتأكد من بدء إرسال الشحنات على الفور. خلال الساعات القليلة المقبلة –في غضون ساعات قليلة حرفيا- سنبدأ في إرسال معدات إلى أوكرانيا لذخيرة الدفاع الجوي ومدفعية أنظمة الصواريخ والمركبات المدرعة.”

وأضاف بايدن: “إن هذه الحزمة تعتبر حرفيا استثمارا ليس في أمن أوكرانيا فحسب.. بل في أمننا أيضا.”

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات لصالح أوكرانيا، ظلت معلقة لمدة طويلة، بعدما وافق عليها أعضاء مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري.