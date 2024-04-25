الشرطة الأمريكية تفض بالقوة اعتصام طلاب تكساس المتضامن مع "فلسطين"

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن شرطة ولاية تكساس اعتقلت متظاهرين داعمين لفلسطين في حرم جامعة تكساس في أوستن بعد أن خرج آلاف الطلاب من الفصول الدراسية وبدأوا اعتصاماً دعماً لغزة.



وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي شرطة الولاية وهي ترتدي معدات مكافحة الشغب وهي تحاول تفريق الحشد.



صحيفة تكساس تريبيون ذكرت أنه تم اعتقال 10 طلاب حتى الآن، والعدد مرشح للارتفاع بشكل واضح، إذا ما استمرت المظاهرات.



من جهتها، ذكرت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" أن الشرطة كانت تحمل الهراوات والبنادق، كما استعمل عدد من قوات الأمن العصي من أجل تفريق الطلبة المتظاهرين.



فيما وثقت مقاطع فيديو أخرى، التظاهرة السلمية للطلبة تضامناً مع غزة، وهم يرددون جميعاً شعارات من قبيل: "أنتم لا تخيفوننا"، في رد على هجوم قوات الأمن، ومحاولتها فض الاعتصام بالقوة.



وفق المصادر نفسها، فإن هذه الاحتجاجات والمظاهرات تأتي بالرغم من تحذيرات سابقة من إدارة الجامعة، هددت الطلبة من أنه ستكون هناك عواقب للمشاركة في الحدث.



متحدث باسم الجامعة، قال في بيان: "لا تتسامح جامعة تكساس في أوستن مع تعطيل أنشطة الحرم الجامعي أو العمليات كما رأينا في الجامعات الأخرى".



كما أضاف: "هذا وقت مهم في الفصل الدراسي لدينا، حيث ينهي الطلاب الفصول الدراسية ويدرسون للنهائيات، وسنعمل أولاً وقبل كل شيء للسماح لهذه الوظائف الحيوية بالمضي قدماً دون انقطاع".



وانضم طلاب جامعة تكساس في أوستن إلى باقي الاحتجاجات الأخرى التي حدثت في العديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وشهد الأسبوع الماضي مظاهرات في العديد من المؤسسات الجامعية حيث أقام المتظاهرون مخيمات في وسط الجامعة.



بينما هددت العديد من الجامعات بإيقاف الطلاب المشاركين، وتم القبض على أكثر من 100 ناشط في جامعة كولومبيا، وقامت كولومبيا بنقل فصولها الدراسية إلى النظام الهجين (حضوري وعن بعد) بسبب مخاوف بشأن السلامة.



في غضون ذلك، أفاد موقع "فوربس" الأمريكي، باندلاع اشتباكات عنيفة بين ضباط إنفاذ القانون والطلاب المتظاهرين في مظاهرة للتضامن مع غزة.



وقالت الصحيفة إنه تم اعتقال ما يقرب من 50 طالباً في جامعة ييل خلال احتجاج هذا الأسبوع، في حين نظم الطلاب في كلية إيمرسون في بوسطن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا احتجاجات تدين الحرب في غزة.



ونُظمت احتجاجات أخرى بقيادة الطلاب في جامعة نيويورك، وجامعة كاليفورنيا، وبيركلي، وبوليتكنيك بولاية كاليفورنيا، وجامعة براون، وجامعة ميشيغان، وهارفارد، حيث نظم الطلاب معسكراً في هارفارد يارد، الأربعاء.

(عربي بوست)