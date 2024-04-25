مريض بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة "+AB" أو "+A" في مستشفى رزق

مريض بحاجة ماسّة إلى 4 وحدات دم من فئة "+AB" أو "+A" في المركز الطبّي للجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة- ​مستشفى رزق​ في بيروت. للتبرّع، الرّجاء الاتصال على الرّقم 03702224، وشكرًا سلفًا للمتبرّعين.

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