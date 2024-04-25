باسيل: نية وزير الداخلية إجراء الانتخابات البلدية لكن الواقع غير ذلك وأنا ضد التمديد الشعبوي لأشهر

لفت رئيس تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​جبران باسيل​، في تصريح من داخل جلسة مجلس النّواب، إلى أنّ "نيّة وزير الدّاخليّة إجراء الانتخابات البلدية، لكن الواقع غير ذلك، وأنا ضدّ التّمديد الشّعبوي لأشهر".

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