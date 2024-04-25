الفيضانات تسبب دمارًا واسع النطاق في نيروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تحولت الطرق إلى أنهار في العاصمة الكينية نيروبي، حيث قال مسؤول كبير إن الفيضانات "تصاعدت إلى مستويات قصوى".

العاصمة الكينية نيروبي

وهطلت أمطار غزيرة على كينيا في الأيام الأخيرة، مما تسبب في دمار واسع النطاق.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 32 شخصا لقوا حتفهم وأجبر أكثر من 40 ألفا على ترك منازلهم بسبب الأمطار والفيضانات.

ونشر إدوين سيفونا، الذي يشرف على مقاطعة نيروبي، لقطات تظهر حيا بأكمله وقد غمرته المياه.

في المقطع، يمكن رؤية السكان محاصرين على أسطح منازلهم، لقد تصاعد الوضع في نيروبي إلى مستويات قصوى.

من الواضح أن حكومة المقاطعة على الرغم من كل جهودها غارقة، نحن بحاجة إلى تعبئة جميع خدمات الطوارئ الوطنية لإنقاذ الأرواح".

وتقطعت الفيضانات بمئات آخرين في نيروبي والمناطق المجاورة بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان حي ماثاري الفقير أجبروا على النوم على أسطح المنازل طوال الليل.

وغمرت مياه الفيضانات الطرق السريعة الرئيسية، مما تسبب في اختناقات مرورية في جميع أنحاء البلاد.

قال سائق أوبر كلفن موانجي لوكالة الأنباء الفرنسية في نيروبي "المدينة متوقفة لأن معظم الطرق غمرتها المياه" .

أنقذت مروحية تابعة للشرطة صبيا يبلغ من العمر خمس سنوات تقطعت به السبل بسبب الفيضانات في يطا جنوب نيروبي يوم الثلاثاء.

أضاف الصليب الأحمر الكيني، أن "الطفل، الذي اهتز بشكل واضح بسبب المحنة بعد أن تقطعت به السبل لفترة طويلة، تم إنقاذه بأمان ونقل إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية".

كما تأثرت منطقة شرق أفريقيا الأوسع بشدة بالأمطار الغزيرة في الأسابيع الأخيرة.

وقد نزح ما يقرب من 100,000 شخص في بوروندي، في حين توفي ما لا يقل عن 58 شخصا في تنزانيا.

أحد أكبر محركات الأمطار الغزيرة في شرق إفريقيا هو ثنائي القطب في المحيط الهندي (IOD).

يشير IOD - الذي يطلق عليه غالبا "النينيو الهندي" بسبب تشابهه مع نظيره في المحيط الهادئ - إلى الاختلاف في درجات حرارة سطح البحر في الأجزاء المقابلة من المحيط الهندي.

خلال المرحلة الإيجابية ، تكون المياه في غرب المحيط الهندي أكثر دفئا من المعتاد ، وهذا يمكن أن يجلب أمطارا غزيرة بغض النظر عن ظاهرة النينيو.

ومع ذلك، عندما يحدث كل من IOD الإيجابي وظاهرة النينيو في نفس الوقت، كما كان الحال في العام الماضي، فإن الأمطار في شرق إفريقيا يمكن أن تصبح شديدة.

وتزامن أحد أقوى الأنماط الإيجابية لشعبة الرقابة الداخلية المسجلة مع واحد من أقوى أنماط ظاهرة النينيو في عامي 1997 و1998، مع الإبلاغ عن حدوث فيضانات شديدة. وتسبب ذلك في وفاة أكثر من 6000 شخص في خمسة بلدان في المنطقة.