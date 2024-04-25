شعبة الدواجن: توقعات بانخفاض أسعار البيض الأسبوع المقبل بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

توقع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، تراجع أسعار البيض الأسبوع المقبل بالأسواق، بعد أن شهد ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية.

ويتراوح متوسط كرتونة البيض الأبيض بين 165 و175 جنيها في الأسواق، وكرتونة البيض الأحمر بين 163 و 173 جنيها، وكرتونة البيض البلدي بنحو 160 جنيها، حسب ما ذكر رئيس الشعبة، لمصراوي.

وكانت أسعار البيض شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية بالأسواق، نتيجة خروج عدد من المربين من منظومة التربية، رغم تراجع أسعار الدواجن، حسب ما ذكر عبد العبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.