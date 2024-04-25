مسؤول أمريكي: هناك إشارات من حماس بأنها لا تعتزم تأجيل صفقة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن هناك إشارات من حركة حماس في الأيام الأخيرة إلى أنها لا تعتزم تأجيل صفقة التبادل، كما تظهر استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أنه قد يكون من الممكن المضي قدما في صفقة التبادل بغزة، زاعما أن واشنطن تسمع أشياء من قادة حماس في الخارج لا تمثل دائما موقف قادة الحركة داخل القطاع.

سبق وأن قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة و17 دولة أخرى ستنشر بيانا يدعو حماس إلى إطلاق سراح الأسرى كسبيل لإنهاء أزمة غزة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الاتفاق المطروح على الطاولة يسمح بالعودة غير المقيدة إلى شمال غزة، زاعما أن الرد على العرض الأخير من داخل القطاع كان غير بناء على الإطلاق.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الاتفاق المطروح على الطاولة سيحقق وقفا فوريا وطويلا لإطلاق النار في غزة، موضحا أن هناك بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق، لكن واشنطن غير واثقة تماما.