زار النّائب فريد هيكل الخازن، وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مكتبه في الوزارة، وتداول معه في كيفيّة عودة موظّفي النافعة إلى أعمالهم، أسوةً بموظّفي الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان.
وأثنى الخازن على الإجراءات الّتي اتّخذها مولوي من أجل إعادة فتح النافعة في جونية، معربًا عن أمله في أن "يستمرّ في جهوده لعودة عمل هذا المرفق العام الحيوي إلى طبيعته".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن زار مولوي: نأمل بأن يستمر في جهوده لعودة العمل في النافعة إلى طبيعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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