قوى الامن تعمم صورة مفقودة في محلّة ضهر الحمى بالقرب من سجن زحلة

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانها تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: انتصار صالح الإبراهيم المحمّد (من مواليد عام 1993، سوريّة) والتي فُقدت، بتاريخ 14-4-2024، في محلّة ضهر الحمى، بالقرب من سجن زحلة.

واملت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمَين: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.