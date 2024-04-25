أعلنت وزارة المالية، أنّ "احتماليّة التّأخير في صرف رواتب القطاع العام، غير مرتبطة بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها، بل بما طرأ من عطل على الأنظمة الإلكترونيّة في الوزارة، الّتي تعمل الأجهزة المختصّة في المركز الإلكتروني بجهد مكثّف على إصلاحه بالسّرعة القصوى".
وأثنت في بيان، على "دور ديوان المحاسبة الّذي سارع إلى تذليل العقبات، والحؤول دون العرقلة أمام سير مصرف لبنان باعتماد توقيع المفوّضة بتسيير أعمال مديريّة الخزينة رنا كرم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية: احتمالية التأخير بصرف رواتب القطاع العام مرتبطة بالعطل في الأنظمة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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