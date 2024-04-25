سكاف: التمديد للبلديات يشكل مؤشرا إضافيا لانهيار وتحلل وتآكل ⁧‫مؤسسات الدولة

لفت النائب غسان سكاف، إلى أنّ "بعد تبرئة ذمة ⁧‫الحكومة‬⁩ ورمي كرة تأجيل ⁧‫الانتخابات البلدية‬⁩ والاختيارية في ملعب ⁧‫مجلس النواب‬⁩، تم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. جاء هذا ⁧‫التمديد‬⁩، وبحجة الوضع الميداني في الجنوب، عابراً للطوائف المستشعرة خطر تراجع شعبيتها بسبب تراجع قدراتها الخدماتية فتجنبت اختباراً شعبياً مقلقاً لها".

وتساءل، في تصريح، "هل يكون هذا التمديد مبرراً إضافياً لتضاعف خطر ⁧‫النزوح السوري‬⁩ بعد أن طُلب من بلديات معظمها غير ناشط لأسباب مالية وداخلية وأخرى منحلة أو في طريق الانحلال، مسؤولية إحصاء ومراقبة ⁧‫النازحين السوريين؟".

وأكّد سكاف أنّ "هذا التمديد يعكس صورةً سلبيةً إضافيةً عن ⁧‫لبنان‬⁩ خارجياً ويشكل مؤشراً إضافياً لانهيار وتحلل وتآكل ⁧‫مؤسسات الدولة‬⁩. أما استرهان البلد فبات يشمل كل المستويات فيما مسؤولونا يتمسكون بالمناصب ويستقيلون من ⁧‫المسؤولية‬⁩".