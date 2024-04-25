ميقاتي بحث مع السفير الفرنسي تحضيرات زيارة وزير الخارجية واطلع من منصوري على نتائج زيارته لواشنطن

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وتم البحث في التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الى لبنان والمحادثات التي سيجريها مع رئيس الحكومة عصر الاحد، كما تم البحث في الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان والملف الرئاسي.

واجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وبحث معه الوضع النقدي في البلاد. وقد أطلع منصوري رئيس الحكومة على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين في الادارة الاميركية وفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.