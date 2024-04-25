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مصرع وإصابة المئات في فيضانات تنزانيا

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واس- دار السلام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة المئات في فيضانات تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 155 شخصًا حتفهم، وأصيب 236 آخرون في فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها أنحاء من تنزانيا جراء أمطار غزيرة.
وأفاد رئيس الوزراء التنزاني، قاسم مجاليوا في كلمة له أمام برلمان بلاده اليوم، أن الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة "إلنينيو" تسببت بأضرار جسيمة في مناطق مختلفة من البلاد.

فيضانات مميتة

وأكد مصرع 155 شخصًا في هذه التغيرات المناخية، وإصابة 236 آخرين.
وأشار إلى تضرر أكثر من عشرة آلاف منزل، و51 ألف أسرة ومئتي ألف شخص من هذه الأمطار والانزلاقات الأرضية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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