رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة: نحتاج مشهد إعلامي نابض بالحياة ومستنير في القارة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة (CAJ) والرئيس الوطني لاتحاد الصحفيين النيجيريين (NUJ)، الدكتور كريستوفر إيسيجوزو، إلى مشهد إعلامي نابض بالحياة ومستنير في إفريقيا.

رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة

صرح بذلك الرئيس الوطني للاتحاد الوطني للصحفيين في حفل افتتاح الدورة التدريبية 58 التي نظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة (UAJ) بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في القاهرة مصر.

وشدد الدكتور إيسيغوزو، على أن برامج التدريب مثل هذه تمكن الصحفيين من التمسك بالمعايير الأخلاقية، والسعي لتحقيق التميز، والمساهمة بشكل هادف في خطابنا الجماعي.

كلف رئيس CAJ و NUJ، المشاركين في التدريب باغتنام الفرصة بالكامل ، قائلا: "تفاعل مع زملائك ، واستوعب المعرفة التي شاركها مدربونا الموقرون ، وعد إلى بلدانك مجهزا لدفع التغيير الإيجابي من خلال تقاريرك.

بصفتي رئيسا لاتحاد الصحفيين النيجيريين (NUJ) ، أثني على جهود الصحفيين الأفارقة، في توفير هذه المنصة لبناء القدرات والتواصل، إن برامج التدريب مثل هذه تمكن الصحفيين من التمسك بالمعايير الأخلاقية والسعي لتحقيق التميز والمساهمة بشكل هادف في خطابنا الجماعي".

وأضاف الدكتور إيسيغوزو: "أعرب عن امتناني للمنظمين على عرضهم السخي لتغطية جميع الترتيبات اللوجستية، وضمان أن المشاركين لدينا يمكنهم التركيز بالكامل على تجربتهم التعليمية. يعكس هذا الالتزام بدعم الصحفيين الناشئين تفاني UAJ وشركائها لتعزيز مشهد إعلامي نابض بالحياة ومستنير في إفريقيا ".

ووجه رسالة "إلى الصحفيين المشاركين، أشجعكم على اغتنام هذه الفرصة بالكامل، تفاعل مع زملائك ، واستوعب المعرفة التي شاركها مدربونا الموقرون، وعد إلى بلدانك المجهزة لقيادة التغيير الإيجابي من خلال تقاريرك ".

دعونا نستغل هذه المناسبة ليس فقط لتعزيز مهاراتنا المهنية ولكن أيضا لإقامة روابط دائمة تتجاوز الحدود وتعزز نسيج الصحافة الأفريقية ".

وشدد كذلك على أنه "معا، لدينا القدرة على رفع مستوى مهنتنا وتضخيم أصوات مجتمعاتنا، أحث كل واحد منكم على التعامل مع هذه الدورة التدريبية بحماس والتزام بالتميز.

دوركم كصحفيين أمر حاسم في تشكيل الروايات، وتعزيز المساءلة، وتعزيز الوحدة عبر قارتنا المتنوعة، شكرا لـ UAJ وشركائها على هذه الفرصة.

دعونا نستفيد إلى أقصى حد من وقتنا معا ونخرج مدافعين أقوى عن الحقيقة والشفافية في وسائل الإعلام الأفريقية.