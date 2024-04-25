عاجل.. حزب الله يهاجم موقع عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية بالمسيرات

ياسر رشاد - القاهرة - شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية وأصابت ‏هدفها.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها علما الشعب ‏شنت ‌‌‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الخميس 25-4-2024 هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية وأصابت ‏هدفها.

5 مجازر:

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدًا و64 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34305 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 77293 مُصابًا، علمًا بأنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.