هيئة الحوار الوطني بإثيوبيا تدعو المجموعات المسلحة للمفاوضات وتؤكد "الضمانات الأمنية"

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية دعوة إلى الجماعات المسلحة للمشاركة في عملية الحوار في البلاد، وقدمت "ضمانات بالأمن" للمشاركين الذين يختارون الانضمام.

الحوار الوطني الإثيوبية

وفى كلمته أمام، ممثلي المجتمع المحلي من منطقة أوروميا المجتمعين في مدينة شاشيمين، حث المفوض البروفيسور مسفين أرايا الكيانات المسلحة على اغتنام الفرصة للحوار.

وقال: "نطلب بكل تواضع من المشاركين في الحركات المسلحة الانضمام إلى المفاوضات على الفور"، مشيرا إلى تواصل اللجنة الذي يشير إلى رغبة عامة في السلام.

وأكدت نائبة المفوض هيروت غيبريسلاز الالتزام بضمان بيئة آمنة للأطراف المسلحة التي تختار المشاركة في عملية الحوار الوطني، هذه فرصة يجب أن تستغلها جميع شرائح المجتمع، ولا سيما أولئك المنخرطين في الصراعات المسلحة، الذين ينبغي أن يتقدموا ويعبروا عن وجهات نظرهم. وستسهل اللجنة مساحة آمنة لمشاركتهم".

وتعقد اللجنة اجتماعات تشاورية في مختلف مناطق إثيوبيا، بما في ذلك عقد اجتماعات مؤخرا لممثلين من منطقة أوروميا في مدينة شاشيمين.

ومن المقرر إجراء مشاورات مماثلة في منطقتي أمهرة وتيغراي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وبينما تدعو اللجنة إلى إجراء حوار شامل، فإنها تقر بالتحديات في المناطق التي تواجه قضايا أمنية والحاجة إلى تحديد وتمكين مشاركة أصحاب المصلحة من المناطق المتأثرة بالنزاع.

وعلى الرغم من دعوة اللجنة، لم تؤكد الجماعات المسلحة رسميا مشاركتها في عملية التشاور الوطنية حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، اختارت أحزاب المعارضة، بما في ذلك جبهة تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الفيدرالي، الانسحاب من العملية، معربة عن انتقادها لنهجها.

وفى مقابلة أجريت مؤخرًاـ مع صحيفة أديس ستاندرد، أعرب سلطان قاسم، عضو اللجنة التنفيذية ل OFC، عن انتقاده، مشيرا إلى أن الحوار الوطني المختار لن يعالج المشاكل السياسية الأساسية

ودعت اللجنة الاستشارية الوطنية الإثيوبية أولئك الذين يكافحون بطرق أخرى إلى الدخول في منتدى التشاور. وعقدت اللجنة منتدى موجزا في مدينة شاشمين لممثلي جماعة أوروميا الإقليمية الذين سيشاركون في الاجتماع التشاوري.

وفي بيان صحفي أعلن فيه عن تقدم اللجنة في عمل اللجنة، دعا أولئك الذين "يكافحون بطرق أخرى" إلى دخول المنتدى.

ضمان الحماية

وقال كبير المفوضين البروفيسور مسفين أرايا ونائب رئيس المفوضين الدكتور هيروت جبريسيلاسي إن اللجنة ستسهل الضمانات الأمنية المناسبة للكيانات المسلحة المشاركة في المشاورة.

وقال كبير المفوضين مسفين أرايا: "نطلب بكل تواضع من أهل الكفاح المسلح الدخول في المفاوضات في أقرب وقت ممكن، هذا ما نستحقه. وقال: "قيل لنا إن شعبنا يريد السلام".

وقال نائب رئيس المفوضين الدكتور هيروت جيبريسيلاسي: "هذه فرصة لجميع أفراد المجتمع في البلاد للاستفادة منها.

ومع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بأن الجماعات المسلحة لم تشارك في المشاورات الوطنية.

الظروف المواتية

وتتحرك اللجنة الاستشارية الوطنية الإثيوبية لعقد منتدى التشاور الوطني في بعض أجزاء البلد بسبب الشواغل الأمنية.