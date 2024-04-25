روسيا تدرس خيار خفض العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تدرس خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في حال اتخذت واشنطن إجراءات عملية لمصادرة الأصول الروسية.

وقال ريابكوف: "لا يمكن أن يكون هناك شك في أننا ثابتون للغاية بشأن قضية مصادرة الأموال الروسية، وسيتم تحديد الرد المناسب على ذلك".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "كما تعلمون ترى الإدارة الأمريكية حتى الآن ضرورة مواصلة المناقشة في مجموعة السبع مع ما يسمى بشركائهم حول هذا الموضوع وكيفية التعامل مع أصولنا السيادية وغيرها".

ومن ناحية أخرى، وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا بأنها لعبة خطيرة واستفزازية، مشيرا إلى أن العواقب قد تكون غير متوقعة.

وقال ريابكوف اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالمركز الصحفي الدولي التابع لمجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامي:" إن المناقشات الجارية حول إمكانية نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مقلقة للغاية، فهذه مناقشات استفزازية ومحاولة لمزيد من تصعيد التوتر"، منوها بوجود أزمة حادة في المنطقة الأوروبية الأطلسية تثيرها واشنطن ودول حلف "الناتو".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي:" إذا سلكوا طريق التصعيد وهو ما يمكن فهمه من هذه المناقشات، فستحدث جولة أخرى من التوتر"، مؤكدا أن هذه اللعبة خطيرة للغاية ولا يمكن التنبؤ بعواقبها.