الرئيس الفلسطيني يدعو الدول المانحة لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول المانحة لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة للقيام بمهامها في الضفة الغربية وغزة والقدس. واوضح عباس خلال اتصال هاتفي بين عباس ورئيس فلندا الكسندر ستوب، إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة ستقوم بمهامها في الضفة وغزة والقدس والقيام بجهود الاغاثة الإنسانية، وبالإصلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي". وذكر أن قيام الحكومة بمهامها "يتطلب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج على الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها وضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية الجديدة ودعم برامجها". واكد عباس خلال المكالمة الهاتفية "إن دولة فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذهاب إلى الجمعية العامة ومواصلة السعي للحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين". وعيَن عباس الخبير الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم أعضاء تكنوقراط خلفا للحكومة السابقة برئاسة محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

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