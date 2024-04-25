الخارجية الأميركية: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق ونضغط على إسرائيل من أجل مزيد من المعلومات

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن "التقارير عن مقابر جماعية في غزة مثيرة للقلق ونضغط على إسرائيل من أجل مزيد من المعلومات".

وكان قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دمّرتهما القوات الإسرائيلية.

وذكر الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أنّه "أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى أنه يخلف انطباعا بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان".

وكانت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة قد انتشلت أكثر من 300 جثّة من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ودعا مسؤولون بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبيين في قطاع غزة، في وقت واصلت فيه فرق الدفاع المدني انتشال المزيد الجثث شهداء بهذه المقابر.