نائب مدير برنامج الأغذية العالمي: شمال غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة

اعتبر نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو إن شمال قطاع غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة. ولفت سكاو الى أنه لا تزال هناك حاجة إلى كميات أكبر من المساعدات وتعزيز القدرة على التنبؤ، بالإضافة إلى بذل جهود متواصلة لإدخال مزيد من المساعدات المتنوعة إلى شمال القطاع.

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