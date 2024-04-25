بمشاركة ممثلين عن مبادرة المقاطعة.. غرفة بورسعيد تناقش تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، اليوم الخميس، عن عقد مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة شعبية وطنية حضارية لشراء الأسماك.

وأضافت، في بيان مقتضب لها، إلى أن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي شعبة الأسماك ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

يشار إلى أنه أنطلق يوم الأحد الماضي مبادرة شعبية لمقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد عقب ارتفاع أسعارها، وأنضم إليها أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد واستجاب لهم أبناء قرابة 14 محافظة أخرى، كما أعلن عدد من التجار إنضمامهم إلى المقاطعة وأغلقوا محلاتهم دعما لها.