مصرع شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص)، بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة مستشفى ميت غمر والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بانقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بمياه ترعة الرياح التوفيقي، ووجود ضحايا على طريق ميت غمر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة وسقوطها بإحدى الترع أمام قرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر.

جرى انتشال جثمان كل من: عبد الفتاح موسى معن غازي - 59 عاما، مقيم مركز دكرنس، ومحمد عبد الفراخ عبد الحميد - 35 سنة، فيما أصيب 7 آخرين، وهم: أحمد السيد عبد المنعم - 25 عاما، مقيم ميت غمر، ويوسف أحمد محمد - 23 عاما، مقيم المنصورة، وأحمد طه عبد العزيز - 46 عاما، مقيم أجا، وأحمد إبراهيم عسكر - 44 عاما، أجا، ومحمد طه عبد العزيز - 30 عاما، مقيم أجا، ومحمود طه عبد العزيز - 32 عاما، مقيم مركز أجا، ومحمد متولى رزق - 27 عاما، مقيم ميت غمر باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقلهم لمستشفى ميت غمر.

أشارت المعاينة الأولية أن سبب الحادث انفجار الإطار ما أدى إلى انقلاب السيارة على جسر الترعة والاصطدام بشجرة، وما يزال رجال الإنقاذ النهري يمشطون الترعة بحثا عن ضحايا.