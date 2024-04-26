الارشيف / اخبار العالم

إيران: مقتل إرهابيين اثنين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب شرق البلاد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن القوات الامنية الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة على سيارة للإرهابيين في ضواحي مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) مساء اليوم الخميس أن الهجوم أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين.

وأضافت أن سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري إن سيارتين للشرطة الإيرانية تعرضتا، لاعتداء من قبل إرهابيين على طريق بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن الاعتداء أسفر عن مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا