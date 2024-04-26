لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع بـ 30 مليون يورو في مزاد بفيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

بيعت لوحة للفنان النمساوي جوستاف كليمت، والتي كان يُعتقد أنها مفقودة منذ 100 عام، في مزاد في فيينا.

وبلغت قيمة اللوحة الفنية غير المكتملة، والتي يُعتقد أنها "صورة فراولين ليسر"، مقابل 30 مليون يورو (32 مليون دولار).

وكانت عائلة تاجر يهودي قد طلبت في عام 1917 من الرسام كليمت رسم اللوحة قبل عام من وفاته.

لكن هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال تبحث عن إجابة حول اللوحة، ومن هي المرأة التي في الصورة، وكذلك ما حدث للوحة خلال الحقبة النازية.

ويُعتقد أنها تصور إحدى بنات أدولف أو جوستوس ليسر، الأخوين اللذين ينتميان إلى عائلة ثرية من رجال الصناعة اليهود.

لكن دار مزادات إم كينسكي في فيينا، التي باعت العمل الفني، تشير إلى أن اللوحة يمكن أن تصور أيضا إحدى ابنتي جوستوس ليسر وزوجته هنرييت.

وكانت هنرييت، المعروفة باسم ليلي، راعية للفن الحديث، قبل أن يُرحلها النازيون وعائلتها وتموت في معسكر اعتقال أوشفيتز خلال الهولوكوست.

لكنّ ابنتيها، هيلين وآني، تمكنتا من النجاة في الحرب العالمية الثانية.

وقالت دار المزادات في بيان إن المصير الدقيق للوحة بعد عام 1925 "غير واضح".

لكن "ما هو معروف هو أن المحامي القانوني لمالك العمل الفني قد حصل عليها في الستينيات وانتقلت إلى المالك الحالي من خلال ثلاث وراثات متتالية"، ولم يُعلن عن هوية المالكين النمساويين الحاليين.

وقد بيعت اللوحة نيابة عن المالكين والورثة القانونيين لأدولف وهنرييت ليسر، بناء على اتفاقية مبادئ واشنطن - وهي اتفاقية دولية لإعادة الأعمال الفنية التي نهبها النازيون إلى أحفاد الأشخاص الذين أخذت منهم.

وقال إرنست بلويل من دار مزادات إم كينسكي لبي بي سي "لدينا اتفاق، وفقاً لاتفاقية مبادئ واشنطن، مع العائلة بأكملها".

وقد وصف كتالوج دار إم كينسكي هذه الاتفاقية بأنها "حل عادل ومنصف".

لكن إريكا جاكوبوفيتس، المديرة التنفيذية لرئاسة الجالية اليهودية النمساوية، قالت إنه لا تزال هناك "العديد من الأسئلة التي لم يُجب عليها".

ودعت إلى التحقيق في القضية من قبل "طرف مستقل".

وأضافت "إن استعادة الأعمال الفنية مسألة حساسة للغاية، يجب البحث فيها بدقة وبشكل تفصيلي، كما يجب أن تكون النتيجة مفهومة وشفافة".

وقالت إريكا: "يجب التأكد أيضا من أن هناك نظاما متطورا وحديثا للتعويضات الخاصة في المستقبل".

وقد جلبت أعمال كليمت الفنية مبالغ ضخمة في مزاد علني في الماضي.

إذ بيعت لوحته المسماه "المرأة والمروحة" بمبلغ 85.3 مليون جنيه استرليني في دار سوثبي للمزادات في يونيو 2023، ما يجعلها أغلى عمل فني يباع على الإطلاق في مزاد علني في أوروبا.