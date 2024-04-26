حزب الله: استهداف تحركات قوات العدو الإسرائيلي في موقع ‏المالكية بنيران المدفعية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ دقيقٍ ‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية عند الساعة (23:00) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها من قبل المقاومة ‏الإسلامية بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر.‏

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