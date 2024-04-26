البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الجيش الأميركي بدأ في بناء رصيف بحري سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة متوقعة، ومن المقرر أن يبدأ الرصيف العمل بحلول أوائل أيار.

واوضح المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر للصحفيين، "أستطيع أن أؤكد أن سفنا عسكرية أميركية، بما في ذلك السفينة "بينافيديز"، بدأت في بناء المراحل الأولية للرصيف المؤقت والجسر في البحر".

وذكر رايدر إن البنتاغون يتتبع نوعا ما من الهجمات بقذائف المورتر في غزة والتي تسببت في أضرار طفيفة في منطقة بناء الرصيف. لكنه أضاف أن القوات الأميركية لم تبدأ في نقل أي شيء إلى تلك المنطقة بعد، ولا توجد قوات أميركية على الأرض.

وفي آذار، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش سيبني ميناء مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

ويأتي بناء الرصيف البحري في إطار محاولة لدرء المجاعة في غزة بعد ستة أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهي الحملة التي دمرت القطاع الصغير وأغرقت سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية.

واعلن مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الأميركية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات يوميا، ويمكن أن تشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة يوميا.

واعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيوفر الدعم الأمني واللوجستي للرصيف.