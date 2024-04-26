زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق قذائف طورتها شركة عسكرية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق قذائف تنتجها شركة عسكرية جديدة.

وذكرت صحيفة "رودنج سينوم" الكورية الشمالية التابعة لحزب العمال الحاكم - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - أن كيم أشرف أمس على إطلاق قذائف راجمة صواريخ متعددة من عيار 240 ملم تم تطويرها بواسطة شركة صناعية دفاعية وطنية جديدة.

وأشاد كيم بالقذائف، مشددا على أهمية أن تواصل الشركة خطتها لإنتاج الذخيرة من عيار 240 ملم لهذا العام، وفقا لما أوردته الصحيفة.

من جهتها، أشارت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية إلى أن كوريا الشمالية تعزز على ما يبدو تطوير قذائف راجمات الصواريخ في محاولة لتصديرها إلى روسيا.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت يوم الاثنين الماضي ما أسمته "بقذائف صاروخية كبيرة للغاية"، يعتقد أنها صواريخ قصيرة المدى.