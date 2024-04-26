اعتقال شخصين بخلية أوكرانية أعدا هجمات بمقاطعة "فولجوجراد" الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عضوين في "خلية موالية لأوكرانيا"، أعدا هجمات على قسم شرطة ومكتب للتجنيد العسكري بمقاطعة "فولجوجراد" الروسية المجاورة لأوكرانيا.

وأفاد بيان للأمن الروسي اليوم /الجمعة/ بأنه "بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ووزارة الشؤون الداخلية الروسية، تكونت أدلة دامغة فيما يتعلق بمشاركة عضوين من خلية موالية لأوكرانيا يطلق عليها (إن أس، دبليو بي) المحظورة بقرار من المحكمة العليا الروسية".

وأشار البيان إلى أن هذه مجموعة من النازيين الجدد المنتمين إلى تنظيم الاشتراكية القومية الأوكرانية "القوة البيضاء".

وأضاف البيان "أعد هذان الشخصان المعتقلان، وهما من سكان مدينة فولجسكي بمقاطعة فولجوجراد، لهجمات إرهابية على قسم شرطة ومكتب للتجنيد العسكري بالمقاطعة".