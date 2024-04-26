وهاب لـ"النشرة" عن شائعة منعه من دخول مصر: قد تكون التغريدة عن بن سلمان أزعجت البعض لكني لا أرد على الذباب بل على معلميهم

بعد انتشار شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن منع رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب من دخول مصر وإعادته إلى بيروت من مطار القاهرة، أكد وهاب لـ"النشرة"، أنه لم يزر القاهرة منذ 10 سنوات، قائلًا: "خبرية لا أعرف ما هو مصدرها".

وردًا على سؤال، أشار وهاب إلى أن التغريدة التي كان قد نشرها عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تكون أزعجت البعض، لكنه لفت إلى أنه لا يرد على الذباب بل على معلّميهم.