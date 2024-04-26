اعلنت نقابة الصحافة، انه "لمناسبة عيد العمال، يتوقف العمل في الصحف يوم الاربعاء الواقع فيه أول أيار 2024، كما يتوقف العمل يوم 3 أيار 2024 لمناسبة يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، وتعطل الصحف كذلك يومي الاحد والاثنين في 5 و6 منه لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية وذكرى شهداء الصحافة، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر عطلة الصحافة في اول ايار والجمعة العظيمة وعيد الفصح الأرثوذكسي وذكرى شهداء الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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