نديم الجميل: كما تحرر البلد من السوري سيتحرر من الاحتلال الإيراني وإجرامه وإرهابه

لفت عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب نديم الجميل، إلى أنّ "في مثل هذا اليوم، نتذكّر استقلال لبنان الثّاني، وأنّ بوحدتنا واجهنا وانتصرنا. بوحدتنا كلبنانيّين واجهنا وقاومنا وأخرجنا السّوري المحتل، وحرّرنا لبنان من إجرامه".
وأكّد في تصريح، أنّه "كما تحرّر البلد من السّوري، سيتحرّر من الاحتلال الإيراني وإجرامه وإرهابه… بوحدة اللّبنانيّين السّياديّين الشّرفاء، وعزيمة شعب لا يعرف الاستسلام".
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