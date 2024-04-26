جنوب إفريقيا تحتفل بمرور 30 عاما على الحرية

ياسر رشاد - القاهرة - وسط عدم المساواة والانتخابات المتوترة المقبلة

ستحتفل جنوب إفريقيا بمرور 30 عاما على الحرية يوم السبت 27 أبريل، حيث تتذكر البلاد اليوم في عام 1994 عندما أدلى الملايين بأصواتهم في أول انتخابات ديمقراطية على الإطلاق في جنوب إفريقيا.

مواطنو جنوب أفريقيا

يحتفل مواطنو جنوب أفريقيا بيوم الحرية في 27 أبريل من كل عام ، بمناسبة نهاية النظام الوحشي للتمييز العنصري المعروف باسم الفصل العنصري.

بينما تسير نونكي كونين، البالغة من العمر 72 عاما في أروقة مدرسة ثابيسانغ الابتدائية في سويتو بجنوب أفريقيا، تتذكر الفرح الذي شعرت به هي والعديد من الآخرين قبل 30 عاما عندما صوتوا لأول مرة.

في هذه المدرسة في 27 أبريل 1994 ، انضم كونين إلى ملايين الجنوب أفريقيين لتحدي طوابير طويلة والإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات ديمقراطية في جنوب إفريقيا بعد سنوات من حكم الأقلية البيضاء التي حرمت السود في جنوب إفريقيا من الحق الأساسي.

مثل العديد من الأشياء في جنوب إفريقيا ، تغيرت المدرسة وما كان قائما هناك كقاعة مدرسية قد تحول الآن إلى عدة فصول دراسية.

وقال كونين: "أتمنى بطريقة ما أن نعود إلى ذلك اليوم ، بسبب مدى حماسي والأشياء التي حدثت بعد ذلك" ، في إشارة إلى أن نيلسون مانديلا أصبح أول رئيس أسود للبلاد على الإطلاق وإدخال دستور جديد.

ومنح جميع مواطني جنوب أفريقيا حقوقا متساوية، وألغى نظام الفصل العنصري التمييزي العنصري.

المعاناة في ظل الفصل العنصري

وبالنسبة للكثيرين ممن عانوا من الفصل العنصري، لا تزال معاناة تلك السنوات محفورة في ذاكرتهم الجماعية، لا أستطيع أن أنسى كيف عانينا على أيدي البيض، في المدينة ليلا ، كان هناك سائقون بيض بشعر مثل هذا يصفون تسريحة شعر تشبه الموهوك، يعتدون بوحشية على شخص أسود إذا رأوه يمشي على الرصيف، هؤلاء الأولاد البيض كانوا قاسيين".

قالت ليلي ماخانيا البالغة من العمر 87 عاما، والتي توفي زوجها الراحل أثناء عمله في الهياكل السرية للحركة المناهضة للفصل العنصري “إذا رأوك تمشي على الرصيف، فسوف تتعرض لاعتداء شديد وتترك للموت”.

وبالنسبة لماخانيا والكثيرين الآخرين الذين تحدوا الطوابير الطويلة للتصويت قبل 30 عاما، مثل 27 نيسان/أبريل 1994 نقطة تحول من ماض وحشي إلى مستقبل مزدهر.

تحديات اليوم

ومع ذلك، ستستضيف جنوب أفريقيا يوم السبت احتفالات بمناسبة مرور 30 عاما على الحرية والديمقراطية مع الكثير من الحماس والتفاؤل اللذين اتسمت بهما تلك الفترة بعد أن هدأت في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا عددا لا يحصى من التحديات.

ويشمل ذلك اتساع عدم المساواة حيث لا تزال الأغلبية السوداء في البلاد تعيش في فقر مع معدل بطالة يزيد عن 32٪.

ووفقا للإحصاءات الرسمية للبلاد، يعتمد أكثر من 16 مليون جنوب أفريقي على منح الرعاية الاجتماعية الشهرية للبقاء على قيد الحياة.

أصبحت المظاهرات العامة في شوارع جنوب إفريقيا شائعة حيث تحتج المجتمعات على فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في توفير فرص العمل والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

وقد أضافت أزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يدمر اقتصاد البلاد إلى مشاكل الحزب حيث تضطر الشركات والمنازل في بعض الأحيان إلى البقاء بدون كهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم.

بلد التناقضات القاتمة

وتعد مناطق مثل ضاحية ساندتون الغنية في جوهانسبرج، التي تستضيف ناطحات السحاب الجميلة والمنازل الفاخرة، مثالا على النجاح الاقتصادي الذي تتمتع به أقلية من سكان البلاد.

لكن بلدة ألكسندرا، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من ساندتون، هي انعكاس صارخ للظروف المعيشية للأغلبية السوداء الفقيرة في البلاد حيث تتدفق مياه الصرف الصحي من الأنابيب المتفجرة في الشوارع وتتراكم القمامة غير المجمعة على الأرصفة.

مثل هذه التناقضات كثيرة في جميع أنحاء المدن الرئيسية في البلاد بما في ذلك العاصمة بريتوريا ومدينة كيب تاون، ولا تزال في قلب ما يتوقع أن تكون واحدة من أكثر الانتخابات المتنازع عليها بشدة في البلاد.

وللمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 1994، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد يحصل على أقل من 50٪ من الأصوات الوطنية، مما قد يجعله يفقد السلطة إذا لم يتمكن من تشكيل ائتلاف مع بعض الأحزاب الصغيرة.

يوم السبت ، سيلقي الرئيس سيريل رامافوزا رسالة يوم الحرية إلى البلاد خلال الاحتفالات في العاصمة بريتوريا.