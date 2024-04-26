الطيران المدني: رحلات مباشرة من الدمام لـ"النجف" العراقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق، في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، ودعماً لعمليات التنقل بين البلدين.

وستيسر الهيئة رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في السعودية إلى مدينة النجف في العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في العراق، وذلك ابتداء من يوم السبت 1 يونيو 2024.

وأكدت «الطيران المدني» أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تضاعف الطاقة الاستيعابية من أجل الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط السعودية بجمهورية العراق.

وكانت قد وصلت أول طائرة سعودية إلى بغداد في عام 2017 للمرة الأولى بعد توقف أستمر 27 عاماً، من جهتها تعتزم شركة طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي إطلاق رحلات مباشرة بين الدمام والنجف في العراق ابتداءً من شهر يونيو 2024، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، موضحة بأن الحجز على الرحلات سيكون متاحاً على موقع الشركة في القريب العاجل. ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي السماح للناقلات الوطنية بتشغيل رحلات من وإلى النجف.

أردوغان يعلن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الجمعة، قال فيها إن "كل من ينتقد إسرائيل يتم اتهامه بمعاداة السامية"، مضيفا: "لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد".

وتابع: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجا إليها، دعما لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".

وقال أردوغان: "نتنياهو كتب اسمه "جزار غزة" في تاريخ من العار، مثل سابقيه من القتلة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجيا وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى، الذي يمثل القبلة الأولى للمسلمين".

واستطرد: "في كل زاوية من القدس الشريف هناك آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك"، مشيرا إلى أن "رابطة "برلمانيون لأجل القدس" أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتا ونفسا للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 77 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.