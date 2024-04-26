وفاة 44 شخصا بسبب فيضانات كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت جمعية الصليب الأحمر الكيني، إن كينيا تشهد أمطارا غزيرة عطلت الأعمال العادية في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تدمير الممتلكات وفقدان 44 شخصا حتى الآن.

الفيضانات في كينيا

وفقا لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ، أثرت الأمطار الغزيرة على حياة حوالي 60,000 شخص.

وفي أحياء ماثاري الفقيرة في نيروبي، عاصمة البلاد، وجد السكان، ومعظمهم من ذوي الدخل المنخفض - أنفسهم عالقين في منازلهم بسبب الفيضانات الشديدة يوم الأربعاء في أعقاب عاصفة ممطرة خلال الليل.

ونتيجة لهذا الطوفان، تم تعليق عمليات السكك الحديدية المحلية في كينيا وإغلاق الطرق السريعة في بعض المناطق مؤقتا.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكينية استمرار هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، مع هطول أمطار غزيرة في طريقها.

قالت كينيا أمس الخميس إنها عززت إجراءات الطوارئ للاستجابة للفيضانات في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة.

ترأس ويليام روتو، رئيس كينيا، اليوم الخميس، اجتماعا مع فريق الاستجابة للطوارئ متعدد الوكالات بشأن الفيضانات في قصر الدولة ، نيروبي.

أزمة الفيضانات في نيروبي

قال روتو، خلال الاجتماع، إن سيقدم المتحدث باسم الحكومة، تحديثات يومية للكينيين حول حالة الفيضانات في المستقبل من المركز الوطني لعمليات الكوارث في نيايو هاوس.

في الوقت الذي تتوقع فيه إدارة الأرصاد الجوية الكينية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، يستمر عدد الأشخاص المتأثرين بالأمطار التي سبقت الأمطار من مارس إلى مايو في الارتفاع.

الأرصاد الجوية الكينية

تقطعت السبل بسكان مقاطعة مشاكوس بسبب مياه الفيضانات التي دمرت منازلهم ومزارعهم.

استجاب فريق الصليب الأحمر الكيني لنداء استغاثة مساء الاثنين لإنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم المياه والمحاصرين في منازلهم.

وقال جون أبيليو، المنسق الوطني لإدارة الكوارث في الصليب الأحمر في كينيا: "لقد جئنا مع فريق مدرب في البحث والإنقاذ المائي، مع قارب مطاطي مزود بمحرك للتفاوض على مناطق العوائق هذه ومحاولة إخراج الناس".

تشير التقديرات إلى أن الفيضانات أثرت على أكثر من 100 ألف شخص ، ودمرت المحاصيل ، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والمدارس والمنازل والشركات الصغيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حشد الصليب الأحمر فرقا تكتيكية للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ في أجزاء مختلفة من العاصمة نيروبي، التي تضررت من هطول الأمطار الغزيرة يوم السبت.

تم نصح الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للفيضانات بالانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وتقول مارثا وايما، إحدى ضحايا الفيضانات، التي دمرت مزرعتها بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، إن الحكومة يجب أن تتدخل، لقد دمرت جميع محاصيلي. لن أحصد أي شيء بسبب الفيضانات، نحن جائعون، يجب على الحكومة مساعدتنا".

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ منتصف مارس، لقي 35 شخصا على الأقل حتفهم في أحداث الفيضانات.

وتتواصل جهود الإغاثة التي تقودها الحكومة في جميع المقاطعات، بدعم من الشركاء في المجال الإنساني.\

تقطعت السبل بالمركبات يوم الأحد في نيروبي ، عاصمة كينيا ، حيث تستمر الخسائر المدمرة للأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا في الارتفاع.

ومنذ منتصف مارس، لقي 35 شخصا حتفهم في الفيضانات التي أثرت على أكثر من 100 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة، نقلا عن أرقام من الصليب الأحمر في آخر تحديث لها.

ووردت أنباء عن فيضانات في مناطق سكنية في نيروبي مع فيضان الأنهار مساء الأحد.

يمكن رؤية سائقي السيارات وهم يقودون سياراتهم ويخوضون في المياه التي تملأ المدينة.

وحذرت الوكالة الحكومية الكينية المسؤولة عن الطرق سكان نيروبي من تجنب الطرق السريعة التي غمرتها المياه، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى مدينة مومباسا الساحلية.

يتم حث أولئك الذين يعيشون على طول نهر نيروبي على الانتقال إلى أرض مرتفعة.

وقد نزح ما لا يقل عن 40,265 شخصا في 21 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة في البلاد.

كما تم الإبلاغ عن فيضانات وانهيارات طينية في غرب كينيا.

وفي المنطقة الشمالية، جرفت مياه الفيضانات حافلة ركاب على جسر في وقت سابق من أبريل، وتم إنقاذ 51 راكبا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكينية أن يصل هطول الأمطار إلى ذروته هذا الأسبوع.