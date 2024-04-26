نتانياهو: لن نقبل أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية لتقويض حقنا الأساسي في "الدفاع عن نفسنا"

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أننا لن نقبل أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقنا الأساسي في الدفاع عن نفسنا"، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم.

ولفت إلى أنّ "التهديد ضد جنود جيشنا والشخصيات العامة في إسرائيل أمر فاضح"، مضيفًا "سنستمر حتى النصر في حربنا العادلة ضد الإرهابيين ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا".

وقال نتانياهو: "رغم أن قرارات محكمة لاهاي لن تؤثر على سلوك إسرائيل فإنها سابقة خطيرة تهدد جنودنا والشخصيات العامة".