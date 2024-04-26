قوى الأمن عممت صور 3 سوريين نفذوا أكثر من 100 عملية سلب بقوة السلاح ونشل وسرقة دراجات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقـات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللّبنانيّة وتوقيفهم، ولا سيّما في محلّة ​طريق المطار​، ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى كشف هويّات أفراد عصابة خطرة، ومن بينهم: "م. ج." (مواليد عام 2004، لبناني)، "ع. ح. ا." (قاصر مواليد عام 2008، سوري)، "ب. ش" (مواليد عام 2005، سوري)، و"ق. ح. ا" (مواليد عام 2006، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-4-20، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات عمليّتَين نوعيّتَين ومتزامنتَين في محلّتي ​الكوكودي​ و​حي السلم​، أسفرت عن توقيفهم"، مشيرةً إلى أنّ "أثناء عمليّات التّوقيف، حاول الثّلاثة الأوائل الفرار وشهروا أسلحةً حربيّةً وقنبلةً يدويّةً بوجه عناصر القوة، إلّا أنّه تمّت السّيطرة عليهم وتوقيفهم".

وكشفت الشّعبة أنّه "ضُبِط بحوزة الأوّل بندقيّة "كلاشينكوف" وقنبلة يدويّة، وبحوزة الثّاني مسدّس حربي وكميّة من ​المخدرات​ ودرّاجة آليّة (أوقف على متنها). وبتفتيش منزل الموقوف الثّالث، تم ضبط بندقيّة "بومب أكشن" تُستخدم في عمليّات السّلب وكميّة من المخدّرات".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تأليفهم بالاشتراك مع آخرين، عصابة سلب بقوّة السّلاح، وأنّهم أقدموا على تنفيذ أكثر من 100 عمليّة سلب بقوّة السّلاح ونشل وسرقة درّاجات، على أوتوستراد طريق المطار وصولًا إلى الطّيونة، ومن خلدة باتّجاه غاليري سمعان مرورًا بالشويفات؛ كما صرّحوا جميعهم بتعاطي المخدّرات".

وبيّنت أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة صور الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم وتعرّف إليهم، الاتّصال بفرع معلومات جبل لبنان على الرّقم 01513732، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".