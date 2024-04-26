الدفاع المدني: 7 إصابات بحالات اختناق جراء تسرب كمية من الغاز داخل معمل في الفرزل

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا خمسة مصابين إلى المستشفيات، أُصيبوا بحالة اختناق جرّاء تنشّقهم مادّة الغاز، إثر تسرّب كميّة كبيرة داخل أحد المعامل في ​الفرزل​- البقاع؛ فيما تولّت جهات أخرى نقل عاملَين آخرين إلى المستشفى".

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