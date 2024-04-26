عرض الأعمال الفنية التي أعيدت بحقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتم عرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية في جنوب إفريقيا التي تم إنتاجها خلال حقبة الفصل العنصري، في البلاد والتي انتهى بها المطاف في مجموعات فنية أجنبية في جوهانسبرغ، للاحتفال بمرور 30 عاما على انتقال البلاد إلى الديمقراطية في عام 1994.

حقبة الفصل العنصري

تم نقل معظم الأعمال الفنية إلى خارج البلاد من قبل السياح والدبلوماسيين الأجانب الذين شاهدوها في السفارة الأسترالية في العاصمة بريتوريا.

فتحت السفارة أبوابها للفنانين السود من البلدات ليتم التعرف عليهم وعرض أعمالهم الفنية بالكامل للجمهور.

يتم عرض الأعمال الفنية ، التي تعكس النضالات اليومية للأغلبية السوداء في البلاد خلال حقبة الفصل العنصري وآثار سياسات الفصل العنصري ، جنبا إلى جنب مع أعمال بعض الفنانين المعاصرين المثيرين في جنوب إفريقيا.

يخلق المعرض مزيجا من وجهات النظر حول جنوب إفريقيا من خلال عيون الفنانين الذين عاشوا خلال وبعد أصعب فترة في البلاد.

وهو تتويج للجهود المبذولة لإعادة الأعمال الفنية والتحف والمواد الثقافية القيمة الأفريقية إلى أفريقيا من قبل منظمات مثل مؤسسة إيفا ليثو، التي تستضيف المعرض.

وقد أعادت المنظمة أكثر من 700 قطعة إلى الوطن، بما في ذلك أعمال الفنان الجنوب أفريقي جيرارد سيكوتو، الذي توفي في باريس عام 1993.

وبذلت جهود مماثلة في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك بنن ونيجيريا.

ومن أبرز معالم المعرض قطعة غير مؤرخة بعنوان "من أجل الأطفال" للفنان والنحات الجنوب أفريقي الشهير دوميل فيني، الذي توفي في نيويورك عام 1991 قبل أن يتمكن من العودة إلى جنوب أفريقيا ليشهد نهاية الفصل العنصري.

كما أن قطعة عام 1987 بعنوان "عمال المناجم" للفنان الجنوب أفريقي مايك خالي تتناول محنة العمال المهاجرين في مناجم الذهب في جنوب إفريقيا هي أيضا جزء من المعرض الذي يقام في متحف الفصل العنصري في جوهانسبرغ.

أشار مايكل سيليكين ، وهو فنان معاصر تشكل أعماله جزءا من المعرض ، إلى بعض العقبات التقنية التي واجهها الفنانون الذين سبقوه.

كان استخدام المواد محدودا بالنسبة لهم. هذا هو السبب في أن معظم أعمالهم بالأبيض والأسود ، وهي مطبوعات. كان الرسم وسيلة مكلفة للعمل عليها، وكانت ظروفهم صعبة، المستقبل الوردي" و "المحطم" ل Selekane جزء من المعرض.

نحن بحاجة إلى التفكير في حقيقة أننا لم نظهر بطريقة سحرية كفنانين فحسب ، بل كان هناك أشخاص مهدوا الطريق إلى الأمام بغض النظر عما إذا كان سياقهم صعبا أو معقدا أو غير قابل للتنفيذ ، فقد كانوا مرنين في ما كانوا يفعلونه" ، قال لورانس ليماوانا ، وهو فنان معاصر تعرض أعماله أيضا.

"في هذه الفترة ، لم يكن فن الفنانين السود يعتبر جديرا بتضمينه في المتاحف أو المعارض أو مجموعات الشركات أو المجموعات الخاصة في جنوب إفريقيا" ، تلاحظ أمينة المعرض كارول براون.

"باستثناء عدد قليل من القيم المتطرفة - بما في ذلك ورش العمل مثل شارع بولي في جوهانسبرغ والمركز الإنجيلي اللوثري في Rorke's Drift ، الذي أنشأه المبشرون الأجانب في مقاطعة ناتال السابقة، كان التعليم الفني للفنانين السود ضئيلا".

"طوال معظم حياتهم ، حرموا من المواد الفنية والكتب والمعارض" ، كتبت براون في بيان أمينها.

تم تجميع الأعمال حسب الموضوعات، كما تقول: المعاناة والصراع، أحلام المستقبل، الترفيه والثقافة، مدينة الذهب، أرض من؟ والبداية.

وقالت: "تدعو هذه الموضوعات إلى التأمل في المشهد الاجتماعي والسياسي لجنوب إفريقيا الحالية ، ولكنها تسمح لنا أيضا برؤية كيف يؤثر الماضي على الحاضر ويشكله - وكيف يمكن للرؤى المعاصرة أن تسلط الضوء على الحداثة في الفن الذي يتم تجاهله والتقليل من قيمته والذي يتم إنتاجه في ظل قيود الفصل العنصري الرهيبة".

يستمر المعرض حتى 31 يوليو.