هل خلط كريس فيليب بين رواندا والكونغو في وقت السؤال؟

ياسر رشاد - القاهرة - انتقدت أحزاب المعارضة وزير الداخلية كريس فيليب، لأنه يبدو أنه يربك بين بلدين أفريقيين في وقت أسئلة بي بي سي.

أحزاب المعارضة

سأل أحد الحضور من جمهورية الكونغو الديمقراطية ، عن قانون الحكومة الجديد بشأن ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.

وردا على ذلك، بدا أن وزير الشرطة فيليب يسأل عما إذا كانت رواندا والكونغو دولتين مختلفتين.

وأشار أحد الحلفاء في وقت لاحق إلى أنه كان يطرح سؤالا بلاغيا.

أصبح مشروع قانون رواندا الحكومي قانونا يوم الخميس ، وينص على أن أي طالب لجوء يدخل المملكة المتحدة "بشكل غير قانوني" بعد 1 يناير 2022 من بلد آمن ، يمكن إرساله في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا.

وأشار الحضور إلى أنه كان هناك صراه مؤخرًا بين الكونغو ورواندا المجاورة، وتاريخ طويل من العنف.

وتساءل: "لو جاء أفراد عائلتي من غوما (مدينة تقع على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مع رواندا) على معبر في الوقت الحالي، هل سيتم إعادتهم إلى البلد الذي يفترض أنهم يحاربونه - رواندا؟

هل هذا منطقي بالنسبة لك؟

أجاب فيليب: "لا، أعتقد أن هناك استثناء للأشخاص من رواندا الذين يتم إرسالهم إلى رواندا".

بعد أن اعترض أحد الحضور على أن والديه "ليسا من رواندا" ، قال الوزير: "حسنا ، أعني ، رواندا بلد مختلف عن الكونغو ، أليس كذلك، إنه بلد مختلف؟"

تسبب التعليق في فورة قصيرة من الضحك من بعض أعضاء جمهور برنامج المناظرة بينما كانت عيون وزير الصحة في حكومة الظل العمالية ويس ستريتينج تدور حول الغرفة.

وتابع فيليب: "هناك بند في التشريع ينص على أنه إذا عانى شخص ما ، أعتقد أن عبارة" ضرر خطير لا رجعة فيه "من خلال إرساله إلى مكان ما ، فلن يتم إرساله.

"لذلك هناك آلية السلامة المضمنة في التشريع."

وقال وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية ستيفن كينوك إن الحكومة ترسل 576 مليون جنيه إسترليني إلى بلد "لا يمكنهم حتى اختياره على الخريطة". وقالت سارة أولني من حزب الديمقراطيين الأحرار إن ذلك يظهر أن هذه "ليست حكومة جادة".

وأشار أحد حلفاء فيليب إلى أن الوزير كان يطرح سؤالا بلاغيا، وليس سؤالا حقيقيا، بينما كان يحاول توضيح ما طلب منه.

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