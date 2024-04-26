"النشرة": انتشال جثة الغريق الثالث في بحر صور

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، أنه "بعد انتشال غريقين من بلدة القصيبة كانا قد ابتعدا عن شاطئ بحر صور بأمتار الى العمق، وتم اسعافهما. عثر فرق الإنقاذ البري والبحري في الدفاع المدني اللبناني على الغريق الثالث الذي كان مفقوداً، أكّد رئيس مركز صور علي صفي الدين أنه تم انتشال جثة الغريق م.م و كان قد فارق الحياة.

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