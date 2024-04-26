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الدفاع المدني: إنقاذ 5 مواطنين من الغرق مقابل شاطئ جبيل

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن "عناصرها من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة، وبمؤازرة مغاوير البحر في الجيش، وبالتعاون مع منقذين مدنيين بواسطة الjet ski، أنقذ خمسة مواطنين كادوا أن يفارقوا الحياة غرقا بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي أثناء ممارسة السباحة مقابل شاطئ جبيل".

وذكرت المديرية، أن "العناصر عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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