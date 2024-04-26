الدفاع المدني: إنقاذ 5 مواطنين من الغرق مقابل شاطئ جبيل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن "عناصرها من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة، وبمؤازرة مغاوير البحر في الجيش، وبالتعاون مع منقذين مدنيين بواسطة الjet ski، أنقذ خمسة مواطنين كادوا أن يفارقوا الحياة غرقا بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي أثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ جبيل".

وذكرت المديرية، أن "العناصر عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم".