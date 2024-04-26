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فيديو.. إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة بتعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث سير أثناء تفقده لعملية الرملة.

مصاب بجروح متوسطة”
كما أفادت أنه جرى نقله إلى المستشفى مصاباً بجروح متوسطة.

“حادث الرملة”
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الجمعة أن شخصا واحدا أصيب في حادث طعن بمدينة الرملة، بوسط إسرائيل، مضيفة أنه تم “تحييد” المنفذ.

وأضافت الشرطة على منصة إكس “بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص وتم تحييد المنفذ”.

وذكرت أنه يجري حاليا التحقيق في خلفية وظروف الحادث.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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