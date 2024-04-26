فيديو.. إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة بتعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث سير أثناء تفقده لعملية الرملة.

مصاب بجروح متوسطة”

كما أفادت أنه جرى نقله إلى المستشفى مصاباً بجروح متوسطة.

“حادث الرملة”

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الجمعة أن شخصا واحدا أصيب في حادث طعن بمدينة الرملة، بوسط إسرائيل، مضيفة أنه تم “تحييد” المنفذ.

وأضافت الشرطة على منصة إكس “بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص وتم تحييد المنفذ”.

وذكرت أنه يجري حاليا التحقيق في خلفية وظروف الحادث.