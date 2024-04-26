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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 360 سلة غذائية بولاية الخرطوم في جمهورية السودان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 360 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 2.595 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.