الأقصر ترفع درجة الاستعدادات بعد تعرضها للعاصفة ترابية



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تعرضت محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، لعاصفة ترابية تسببت فى تراجع مستوى الرؤية لا سيما في المناطق المتاخمة للظهير الصحراوى للمحافظة.

وتسببت العاصفة الترابية التي تعرضت لها الأقصر في منع المراكب الشراعية من الإبحار في نهر النيل، حفاظاً على سلامة المواطنين والسياح.

وناشدت إدارة مرور الأقصر قائدى السيارات على الطرق الرئيسية بالمحافظة، بتخفيض السرعة وتوخى الحذر أثناء القيادة.

وأعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الإستعداد إلى الحالة القصوى بالمحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لأية طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.