الطلاب المشاركون باعتصام جامعة كولومبيا: اعتصامنا متواصل حتى تسحب الجامعة الاستثمارات من إسرائيل

أعلن الطلاب المشاركون في اعتصام جامعة كولومبيا الأميركية، أنّ "اعتصامنا متواصل حتى تسحب الجامعة الاستثمارات من إسرائيل"، وذلك في احتجاجات داعمة لقطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية.

وقال الطلاب، في بيان تلاه متحدث باسم من حرب الجامعة، إنّ " الجامعة هددتنا باستدعاء الحرس الوطني لفض اعتصامنا"، مضيفًا "نريد من إدارة الجامعة سحب الاستثمار بشكل كامل من إسرائيل".

وشهدت احتجاجات في عدّة جامعات أميركية توترات إثر قمع هذه الاحتجاجات من قبل الشرطة الأميركية في عدة مناطق.