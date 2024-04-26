أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا الإغتيال الجبان على طريق ‏السريرة، قصف ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الجمعة 26-4-2024 موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء بثكنة معاليه غولاني بصواريخ الكاتيوشا ردًا على الاغتيال على طريق السريرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.