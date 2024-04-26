الجيش: توقيف 4 أشخاص في مدينة طرابلس وبلدة الجاهلية – الشوف

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن " دورية من مديرية المخابرات أوقفت المواطن (ع.ح.) في مدينة طرابلس لمشاركته بتاريخ 25/4/2024 في إشكالٍ في منطقة البرانية – طرابلس ما أدى إلى مقتل المواطن (م.ت.)".
كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت في بلدة الجاهلية – الشوف منزل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (د.ا.ذ.) و(ب.ق.) والسوري (د.س.)، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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